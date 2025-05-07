«Барселона» хочет подписать Дюмфриса

Дензел Дюмфрис Фото: globallookpress.com
29-летний голландец стал одним из главных героев полуфинального противостояния в Лиге чемпионов, забив в ворота каталонцев два гола и отдав три результативные передачи.
Сейчас Дюфрис оценивается на портале Transfermarkt в 28 млн евро, но «Интер» не намерен отпускать своего ключевого футболиста за сумму менее 60 млн евро.
В качестве альтернативных вариантов «Барселона» рассматривает кандидатуры Жереми Фримпонга («Байер»), Додо («Фиорентина») и Вандерсона («Монако»).