«Барселона» хочет подписать Дюмфриса

Испанскаянацелилась на правого защитника «Интера», сообщает Transfer News Live со ссылкой на испанский Sport.

29-летний голландец стал одним из главных героев полуфинального противостояния в Лиге чемпионов, забив в ворота каталонцев два гола и отдав три результативные передачи.

Сейчас Дюфрис оценивается на портале Transfermarkt в 28 млн евро, но «Интер» не намерен отпускать своего ключевого футболиста за сумму менее 60 млн евро.

В качестве альтернативных вариантов «Барселона» рассматривает кандидатуры Жереми Фримпонга («Байер»), Додо («Фиорентина») и Вандерсона («Монако»).