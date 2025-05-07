Аморим: Это был худший сезон за 50 лет

Главный тренерподелился мыслями о текущем сезоне.

«На данный момент, если посмотреть на Премьер-лигу, мы были худшей командой с точки зрения результатов с момента моего назначения. В конце сезона мы можем стать худшей командой в истории Премьер-лиги, завоевавшей еврокубковый трофей.

Так что ничего не изменится. Мы знаем, что этот сезон был разочаровывающим. Я по-прежнему считаю, что этот сезон был худшим за последние 50 лет», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Манкунианцы занимают 15-е место в АПЛ с 39 очками в активе.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проведет ответный матч Лиги Европы против «Атлетика» из Бильбао 8 мая на своем поле. В первой встрече клуб из Англии оказался сильнее — 3:0.