Сборная Бразилии может сыграть товарищеский матч с Россией

В Бразильской конфедерации футбола (CBF) отметили, что готовы организовать товарищеский матч со сборной России.

До этого РФС направил письмо с приглашением сыграть товарищескую встречу в Москве в 2025 году, на что CBF ответила согласием.

Матч Россия — Бразилия могут организовать осенью — с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября.

«Мы считаем, что сотрудничество между Бразильской конфедерацией футбола и Российским футбольным союзом будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы», — цитирует ответ CBF Galvão e Amigos.

РФС и CBF пока не комментировали эту информацию.