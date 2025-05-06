ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян Станкович«Спартак» — снова мимо чемпионского титула. И вот почему
    Все новости спорта

    Сборная Бразилии может сыграть товарищеский матч с Россией

    Футбол Сборная Бразилии Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    В Бразильской конфедерации футбола (CBF) отметили, что готовы организовать товарищеский матч со сборной России.

    Наставник сборной России Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наставник сборной России Валерий Карпин

    До этого РФС направил письмо с приглашением сыграть товарищескую встречу в Москве в 2025 году, на что CBF ответила согласием.

    Матч Россия — Бразилия могут организовать осенью — с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября.

    «Мы считаем, что сотрудничество между Бразильской конфедерацией футбола и Российским футбольным союзом будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы», — цитирует ответ CBF Galvão e Amigos.

    РФС и CBF пока не комментировали эту информацию.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать такой же голевой феерии, как в первом матче
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Трактор» снимет все вопросы на домашнем льду
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Барселона» учинит разгром «Интеру»
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 6.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  6.95
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томпсон — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Легечка — Мюллер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры