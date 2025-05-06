Сборная Бразилии может сыграть товарищеский матч с Россией

Наставник сборной России Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
До этого РФС направил письмо с приглашением сыграть товарищескую встречу в Москве в 2025 году, на что CBF ответила согласием.
Матч Россия — Бразилия могут организовать осенью — с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября.
«Мы считаем, что сотрудничество между Бразильской конфедерацией футбола и Российским футбольным союзом будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы», — цитирует ответ CBF Galvão e Amigos.
РФС и CBF пока не комментировали эту информацию.