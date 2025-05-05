ФНЛ ответила на намерение «Урала» обратиться в ФИФА по поводу судейства в матче Первой лиги

Футбольная национальная лига (ФНЛ) отреагировала на намерение екатеринбургскогообратиться в ФИФА и УЕФА по поводу судейства в матче 31-го тура Первой лиги против

«ФНЛ ознакомилась с обращением футбольного клуба Урал. В соответствии с нормами, клубу необходимо направить официальное заявление в ЭСК РФС для проведения проверки работы арбитра. Лига максимально заинтересована в том, чтобы соревнования под эгидой ФНЛ проходили честно и качественно», — говорится в заявлении ФНЛ.

Напомним, «Урал» после поражения от «Родины» (2:3) выступил с публичным заявлением и задал руководству РФС и ФНЛ ряд вопросов о квалификации судей, работе системы повторов и равенстве условий для всех команд.

На данный момент «Урал» занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея 50 очков после 31 тура.