Ольмо: Флик очень близок нам

Полузащитникперед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов противрассказал об отношении команды к своему главному тренеру

«Он очень близок к нам, он говорит нам, чего хочет, и он полностью доверяет каждому. У него очень четкое представление об игре. У нас все получается. Все прошло очень хорошо, и не нужно ничего менять. Мы полностью доверяем ему и всем его сотрудникам», — сказал Ольмо на предматчевой пресс-конференции.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» состоится 6 мая в Милане. Первый матч между командами завершился результативной ничьей — 3:3.