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    Ольмо: Флик очень близок нам

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    Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера» рассказал об отношении команды к своему главному тренеру Хансу-Дитеру Флику.

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    «Он очень близок к нам, он говорит нам, чего хочет, и он полностью доверяет каждому. У него очень четкое представление об игре. У нас все получается. Все прошло очень хорошо, и не нужно ничего менять. Мы полностью доверяем ему и всем его сотрудникам», — сказал Ольмо на предматчевой пресс-конференции.

    Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» состоится 6 мая в Милане. Первый матч между командами завершился результативной ничьей — 3:3.

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