Дмитрий Хомуха: Удивила игра «Спартака» против немотивированного «Факела»

Дмитрий Хомуха Фото: globallookpress.com
«Казалось бы, Спартак играл с командой без особой мотивации. Если не брать три очка в этом матче, то рассчитывать на чемпионский титул вообще не приходится. В отсутствие еврокубков основные ориентиры для них — призовые места, а также победа в Кубке России», — цитирует эксперта сетевое издание «Евро-Футбол.Ру»
Говоря о шансах на титул, Хомуха отметил, что у «Краснодара» впереди сложные матчи с прямыми конкурентами, и если команда допустит осечку, у «Зенита» появится шанс догнать лидера.
На данный момент в РПЛ лидирует «Краснодар», набрав 61 очко, вторым идет «Зенит», отставая на четыре балла. Тройку замыкает ЦСКА с 52 очками.