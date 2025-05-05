Дмитрий Хомуха: Удивила игра «Спартака» против немотивированного «Факела»

Футбольный экспертпрокомментировал итоги 27-го тура РПЛ, отметив, что больше всего его удивила потеря очковв матче с немотивированным

«Казалось бы, Спартак играл с командой без особой мотивации. Если не брать три очка в этом матче, то рассчитывать на чемпионский титул вообще не приходится. В отсутствие еврокубков основные ориентиры для них — призовые места, а также победа в Кубке России», — цитирует эксперта сетевое издание «Евро-Футбол.Ру»

Говоря о шансах на титул, Хомуха отметил, что у «Краснодара» впереди сложные матчи с прямыми конкурентами, и если команда допустит осечку, у «Зенита» появится шанс догнать лидера.

Прогнозы и ставки на РПЛ

На данный момент в РПЛ лидирует «Краснодар», набрав 61 очко, вторым идет «Зенит», отставая на четыре балла. Тройку замыкает ЦСКА с 52 очками.