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    Деян Станкович«Спартак» — снова мимо чемпионского титула. И вот почему
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    Дмитрий Хомуха: Удивила игра «Спартака» против немотивированного «Факела»

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    Футбольный эксперт Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги 27-го тура РПЛ, отметив, что больше всего его удивила потеря очков «Спартаком» в матче с немотивированным «Факелом».

    Дмитрий Хомуха
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    Дмитрий Хомуха

    «Казалось бы, Спартак играл с командой без особой мотивации. Если не брать три очка в этом матче, то рассчитывать на чемпионский титул вообще не приходится. В отсутствие еврокубков основные ориентиры для них — призовые места, а также победа в Кубке России», — цитирует эксперта сетевое издание «Евро-Футбол.Ру»

    Говоря о шансах на титул, Хомуха отметил, что у «Краснодара» впереди сложные матчи с прямыми конкурентами, и если команда допустит осечку, у «Зенита» появится шанс догнать лидера.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    На данный момент в РПЛ лидирует «Краснодар», набрав 61 очко, вторым идет «Зенит», отставая на четыре балла. Тройку замыкает ЦСКА с 52 очками.

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