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    Гол Стуани обеспечил «Жироне» победу над «Мальоркой»

    «Жирона» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор голов

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    «Жирона» обыграла «Мальорку» (1:0) в матче 34-го тура испанской Примеры.

    «Жирона» — «Мальорка»
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    «Жирона» — «Мальорка»

    Единственный гол в этом матче хозяева забили на 10-й минуте, отличился Кристиан Стуани.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Мальорка 1:0
    Гол: 1:0 Кристиан Стуани (10') Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Давид Лопес, Ладислав Крейчи, Дейли Блинд, Янхель Эррера, Артур Мело, Иван Мартин (Ориоль Ромеу Видаль, 84'), Виктор Цыганков, Кристиан Стуани (Боян Миовски, 87'), Кристиан Португес Мальорка: Доминик Грейф, Хоан Мохика, Хосе Копете (Омар Маскарель, 60'), Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Дани Родригес (Marc Hidalgo, 72'), Серхи Дардер (Матеу Морей, 84'), Саму Кошта, Антонио Санчес (Такума Асано, 60'), Кайл Ларин (Ведат Мурики, 73') Предупреждения: Антонио Раильо (32'), Серхи Дардер (83')

    После этого матча «Жирона» занимает 15-е место в таблице Примеры с 38-ю очками в активе. «Мальорка» — на 10-й позиции (44).

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