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    Бывший игрок «Локомотива Ашветия»: Измайлов был самым одаренным среди своего поколения

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    Бывший нападающий клубов РПЛ и сборной Грузии Михаил Ашветия отметил, что самым одарённым футболистом своего поколения считает Марата Измайлова.

    Марат Измайлов
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    Марат Измайлов

    «Марат мог обыграть полкоманды. По таланту один из лучших футболистов поколения. Сейчас таких вингеров не хватает, способных на дриблинге пройти двух-трёх защитников. Очень мало осталось индивидуальностей — таких, как Измайлов, Бузникин, Кварацхелия или Ямаль», — приводит слова Ашветии «Чемпионат».

    Марат Измайлов выступал за «Локомотив» с 2001 по 2007 год, за это время стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В нынешнем сезоне «Локомотив» занимает третье место в таблице Мир РПЛ после 27 туров, продолжая борьбу за медали.

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