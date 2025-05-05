Бывший игрок «Локомотива Ашветия»: Измайлов был самым одаренным среди своего поколения

Марат Измайлов Фото: globallookpress.com
«Марат мог обыграть полкоманды. По таланту один из лучших футболистов поколения. Сейчас таких вингеров не хватает, способных на дриблинге пройти двух-трёх защитников. Очень мало осталось индивидуальностей — таких, как Измайлов, Бузникин, Кварацхелия или Ямаль», — приводит слова Ашветии «Чемпионат».
Марат Измайлов выступал за «Локомотив» с 2001 по 2007 год, за это время стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
В нынешнем сезоне «Локомотив» занимает третье место в таблице Мир РПЛ после 27 туров, продолжая борьбу за медали.