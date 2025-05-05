Бывший игрок «Локомотива Ашветия»: Измайлов был самым одаренным среди своего поколения

Бывший нападающий клубов РПЛ и сборной Грузииотметил, что самым одарённым футболистом своего поколения считает

«Марат мог обыграть полкоманды. По таланту один из лучших футболистов поколения. Сейчас таких вингеров не хватает, способных на дриблинге пройти двух-трёх защитников. Очень мало осталось индивидуальностей — таких, как Измайлов, Бузникин, Кварацхелия или Ямаль», — приводит слова Ашветии «Чемпионат».

Марат Измайлов выступал за «Локомотив» с 2001 по 2007 год, за это время стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Прогнозы и ставки на РПЛ

В нынешнем сезоне «Локомотив» занимает третье место в таблице Мир РПЛ после 27 туров, продолжая борьбу за медали.