Игрок «Спартака» Абена: В начале было трудно, но сейчас РПЛ мне нравится

Защитник московскогорассказал о своей адаптации в Российской Премьер-Лиге, отметив, что сейчас чувствует себя гораздо увереннее, чем поначалу.

«В начале было трудно. Но это футбол, адаптация — его часть. Могу сказать, что РПЛ — хорошая лига. Мне нравится, что здесь много борьбы у команд до самого конца», — приводит слова Абена «Чемпионат».

Абена присоединился к «Спартаку» в августе 2024 года, и в текущем сезоне провёл 12 матчей за красно-белых во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Прогнозы и ставки на РПЛ

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 51 очко после 27 туров.