«Реал» одержал результативную победу над «Сельтой» в Ла Лиге

Мадридскийв 34-м туре испанской Примеры победил на своем полесо счетом 3:2.

На 33-й минуте Арда Гюлер вывел хозяев вперед с передачи Лукаса Васкеса. Через шесть минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество сливочных.

Сразу после перерыва французский нападающий оформил дубль, сделав счет 3:0.

Во втором тайме «Сельта» смогла отыграть два мяча, отличились Хавьер Родригес и Виллиот Сведберг, но на большее не хватило сил и времени.

Календарь и таблица испанской Примеры

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Сельта 3:2 Голы: 1:0 Арда Гюлер (33'), 2:0 Килиан Мбаппе (39'), 3:0 Килиан Мбаппе (48'), 3:1 Хави Родригес (69'), 3:2 Уиллот Сведберг (76') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио (Хакобо Рамон, 67'), Фран Гарсия, Орельен Чуаэми, Даниель Себальос (Лука Модрич, 74'), Федерико Вальверде, Арда Гюлер (Браим Диас, 83'), Джуд Беллингхэм, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза, Серхио Каррейра (Уго Альварес, 54'), Маркос Алонсо, Хави Родригес, Фер Лопес, Уго Сотело (Яго Аспас, 75'), Франсиско Пейнадо (Илаш Мориба, 54'), Йоэль Лаго, Альфон Гонсалес (Пабло Дуран, 65'), Борха Иглесиас (Уиллот Сведберг, 65') Предупреждения: Джуд Беллингхэм (45'), Йоэль Лаго (62')

Сейчас «Реал» идет вторым в таблице Примеры с 75 очками. «Сельта» (46) — седьмая.