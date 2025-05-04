2-й таймЗенит — Пари ННОнлайн
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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция
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    Томас Мюллер: Чувствую себя чемпионом, но мы все еще не завоевали титул

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    Легенда мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился своими ощущениями после игры с «РБ Лейпциг» (3:3) в 32-м туре немецкой Бундеслиги.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Странные ощущения из-за этого гола, благодаря которому "Лейпциг" сравнял счет. Я чувствую себя чемпионом, но мы все еще не завоевали титул. Это "промежуточное состояние". Мы разберемся в своих чувствах, а затем проясним ситуацию на следующей неделе. Команда показала, на что способна. Клуб также может гордиться своими игроками», — цитирует Goal слова Мюллера.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» с 76 очками лидирует в чемпионате Германии после 32 матчей. «Байер» имеет 67 очков, но на игру меньше.

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