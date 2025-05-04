Артета: Пришло время проявить себя в Париже

Наставник лондонского «Арсенала»высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Ранее «канониры» в 35-м туре АПЛ дома уступили «Борнмуту» (1:2).

«Мы действительно хотели создать абсолютно другую атмосферу и энергетику для поездки в Париж. Однако мы создали много разочарования, гнева и недовольства.

Сейчас пришло время показать наше мужество, нашу стойкость и использовать все эмоции, которые мы испытываем сейчас, чтобы выдать отличный матч и выиграть игру, чтобы пробиться в финал. Этот огонь в нашем сердце должен быть внутри всех нас. Пришло время проявить себя в Париже, показать великолепную игру и победить», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Первый матч «Арсенала» с «ПСЖ» закончился поражением английской команды 0:1. Ответный поединок состоится 7 мая.