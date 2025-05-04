ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Ханси ФликКаталонская гегемония. «Барселона» на пути к треблу из треблов
    Все новости спорта

    Артета: Пришло время проявить себя в Париже

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Англии Арсенал Футбол Франции ПСЖ Лига чемпионов
    Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Ранее «канониры» в 35-м туре АПЛ дома уступили «Борнмуту» (1:2).

    Микель Артета
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Артета

    «Мы действительно хотели создать абсолютно другую атмосферу и энергетику для поездки в Париж. Однако мы создали много разочарования, гнева и недовольства.

    Сейчас пришло время показать наше мужество, нашу стойкость и использовать все эмоции, которые мы испытываем сейчас, чтобы выдать отличный матч и выиграть игру, чтобы пробиться в финал. Этот огонь в нашем сердце должен быть внутри всех нас. Пришло время проявить себя в Париже, показать великолепную игру и победить», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Первый матч «Арсенала» с «ПСЖ» закончился поражением английской команды 0:1. Ответный поединок состоится 7 мая.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у «Спартака» проблемы в Воронеже?
  • «Факел» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Забить получится не у всех
  • «Реал» Мадрид — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Трактор» вновь закончит серию в четвертом матче
  • «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры