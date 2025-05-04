Артета: Уверен, что Салиба останется в «Арсенале»

Наставник «Арсенала»высказался о том, чтоможет покинуть лондонскую команду. До этого СМИ писали, что на игрока претендует «Реал».

«Я уверен, что он останется. Я разговаривал с ним, он мне сказал, что счастлив в клубе и хочет дальше выступать за "Арсенал".

Что касается переговоров по продлению контракта, то на это уйдет некоторое время. Мы хотим выступать на самом высоком уровне, поэтому я уверен, что Вильям счастлив, и он хочет остаться», — приводит слова Артеты Sky Sports.

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Салиба играет за «Арсенал» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 46 матчей во всех турнирах и забил два мяча. Текущий договор Салибы с «канонирами» истекает в 2027 году.