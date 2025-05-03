«Лейпциг» спасается на последней минуте в матче против «Баварии»

сыграла вничью противв гостевом матче 32-го тура Бундеслиги — 3:3.

В первом тайме футболисты «Лейпцига» отличились дважды — отличились Беньямин Шешко (11') и Лукас Клостерманн (39').

Во второй половине встречи игроки «Баварии» трижды огорчили Петера Гулачи. Забитые мячи на счету Эрика Дайера (62'), Майкла Олисе (63') и Лероя Зане (83').

«Бавария» была близка к оформлению досрочного чемпионства, но гол Юсуфа Поульсена на 90+4-й минуте откладывает праздник мюнхенцев.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Бавария 2:3 Голы: 1:0 Беньямин Шешко (11'), 2:0 Лукас Клостерман (39'), 2:1 Эрик Дайер (62'), 2:2 Майкл Олисе (63'), 2:3 Лерой Зане (83') РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Лукас Клостерман, Кастелло Люкеба, Коста Неделькович (Лютсхарел Гертрейда, 86'), Давид Раум, Николас Зайвальд, Кевин Кампль (Боте Баку, 78'), Амаду Айдара (Артур Вермерен, 69'), Ксави Симонс, Беньямин Шешко (Юссуф Поульсен, 69'), Луа Опенда (Антонио Нуса, 86') Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Эрик Дайер, Саша Боэ (Леон Горецка, 61'), Лерой Зане, Александар Павлович, Майкл Олисе, Конрад Лаймер, Томас Мюллер (Кингсли Коман, 61'), Серж Гнабри (Жоау Палинья, 88') Предупреждения: Давид Раум (50'), Эрик Дайер (74'), Кевин Кампль (78'), Артур Вермерен (89')

Благодаря победе в Лейпциге, «Бавария» набирает 76 очков за 2 тура до финиша и продолжает лидировать в Бундеслиге.

«РБ Лейпциг» остается на 5-м месте с 50 очками после 32-х туров.