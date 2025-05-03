Ловчев призвал «Динамо» назначить Черчесова главным тренером

Бывший футболиствысказался о поиске московским клубом нового главного тренера.

«Думаю, либо Карпин, либо Черчесов возглавит "Динамо". Это два наших тренера, которые чего‑то добились за последние годы. Они могут привести динамовцев к чемпионству. Для этого надо купить игроков. Черчесов с нашей средней сборной добился успеха на чемпионате мира, становился чемпионом с "Легией" и "Ференцварошем". А мы, как правильно говорит Сашка Мостовой, привезем какого‑нибудь Абаскаля, который ни с кем ничего не выигрывал.

Карпин и Черчесов хотят всё всем доказать в нашем чемпионате. Я хорошо знаю Станислава Саламовича, его клокочет то, что его не рассматривают в РПЛ. В данном случае я бы доверился Черчесову, который очень хочет доказать свою состоятельность», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что после увольнения Марцела Лички временным наставником команды стал Ролан Гусев.