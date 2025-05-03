Тренер «Динамо» Гусев: Прекрасно понимаем, что нам в каждом матче надо побеждать

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о подготовке своей команды в предстоящему матчу 27-го тура РПЛ против

«Мне всё знакомо, никаких проблем в общении с ребятами, они все требования знают, понимают. Я им сразу сказал, что это не мои требования, это требования современного футбола.

Прекрасно понимаем, что нам в каждом матче надо побеждать, другого быть не может, чтобы мы могли зацепиться за медали. Сейчас готовимся к "Крыльям", кое-какие моменты нужно подкорректировать в наших оборонительных действиях, всё, что хорошее было, надо просто закрепить, мы же понимаем, что команда хорошая, футболисты сильные», — сказал Гусев в эфире «Динамо ТВ».

После 26-и туров в РПЛ «Динамо» М занимает 5-е место в таблице с 47-ю очками в активе.