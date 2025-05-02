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    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
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    Дзюба: Самая важная победа в этом сезоне

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Динамо-Махачкала
    Форвард «Акрона» Артем Дзюба высказался о матче против «Динамо» Мх (1:0).

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Не считал, какая по счёту статуэтка. Спасибо, кто выбрал меня, очень приятно. Была потрясающая атмосфера. Была нервная игра, мы заслуженно победили. Самая важная победа в этом сезоне для нас. Что касается передачи Беншимола, мне кажется, он бил по воротам, а я выскочил и прочитал. В любом случае он сделал всё красиво. Он вернулся после травмы и добавил нашей команде качества, агрессии. Как только он наберёт максимальную форму, то будет ещё опаснее и лучше. У нас родилось вот такое вот совместное празднование.

    Остались в РПЛ? Думаю, 99,9%, что гарантия. Это очень важная победа. Самым главным было победить», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Благодаря победе «Акрон» набрал 32 очка и упрочил своё 10-е место, увеличив отрыв от конкурентов ниже по таблице.

    «Динамо» Махачкала осталась на 11-й позиции с прежними 27 очками.

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