Дзюба: Самая важная победа в этом сезоне

Форвардвысказался о матче против «Динамо»

«Не считал, какая по счёту статуэтка. Спасибо, кто выбрал меня, очень приятно. Была потрясающая атмосфера. Была нервная игра, мы заслуженно победили. Самая важная победа в этом сезоне для нас. Что касается передачи Беншимола, мне кажется, он бил по воротам, а я выскочил и прочитал. В любом случае он сделал всё красиво. Он вернулся после травмы и добавил нашей команде качества, агрессии. Как только он наберёт максимальную форму, то будет ещё опаснее и лучше. У нас родилось вот такое вот совместное празднование.

Остались в РПЛ? Думаю, 99,9%, что гарантия. Это очень важная победа. Самым главным было победить», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Благодаря победе «Акрон» набрал 32 очка и упрочил своё 10-е место, увеличив отрыв от конкурентов ниже по таблице.

«Динамо» Махачкала осталась на 11-й позиции с прежними 27 очками.