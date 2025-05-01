ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Барселона — ИнтерБезумие в Каталонии: «Барселона» и «Интер» выдали огненный матч с шестью голами
    Все новости спорта

    Аморим: Для «Манчестер Юнайтед» сезон был трудным во всех аспектах

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Испании Атлетик Лига Европы
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил, что его подопечные готовы к полуфиналу Лиги Европы против «Атлетика». Первая встреча состоится 1 мая.

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Ребята готовы. Все наши футболисты играют за сборные. Сезон был трудным во всех аспектах, но я не вижу в этом проблемы. Игроки ждут этого матча с нетерпением и способны победить. Это может изменить нашу динамику на сегодняшний день и на следующий сезон.

    В каждом матче мы играем по-разному. Против "Борнмута" в АПЛ мы прессинговали очень высоко. Примерно так же играли с "Атлетиком". Мы посмотрим на сильные стороны соперника и будем подстраиваться», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

    Матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» начнется 1 мая в 22:00 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Атлетик» «Манчестер Юнайтед»?
  • «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Салават Юлаев» начнет домашний этап с победы
  • «Салават Юлаев» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Выстоит ли «Будё-Глимт» против «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.64
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бетис — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Оттава — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Соболенко — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Музетти — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры