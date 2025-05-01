Аморим: Для «Манчестер Юнайтед» сезон был трудным во всех аспектах

Наставник «Манчестер Юнайтед»отметил, что его подопечные готовы к полуфиналу Лиги Европы против «Атлетика». Первая встреча состоится 1 мая.

«Ребята готовы. Все наши футболисты играют за сборные. Сезон был трудным во всех аспектах, но я не вижу в этом проблемы. Игроки ждут этого матча с нетерпением и способны победить. Это может изменить нашу динамику на сегодняшний день и на следующий сезон.

В каждом матче мы играем по-разному. Против "Борнмута" в АПЛ мы прессинговали очень высоко. Примерно так же играли с "Атлетиком". Мы посмотрим на сильные стороны соперника и будем подстраиваться», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

Матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» начнется 1 мая в 22:00 мск.