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    Мхитарян: Хотим завершить сезон каким-то трофеем

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    Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян оценил результаты команды в текущем сезоне.

    Генрих Мхитарян
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    Генрих Мхитарян

    «Поначалу… Я не то чтобы испытывал проблемы, просто был не в лучшей форме, это разные вещи. Но матч следовал за матчем, моя игра улучшалась, и сейчас, мне кажется, я уже в хорошей форме. Благодарен партнёрам по команде и персоналу, которые помогли мне достичь своего привычного уровня.

    Но в целом это тяжёлый сезон. Мы хотим завершить его каким-нибудь трофеем, потому что у нас отличный состав и отличная команда», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Серии А

    Напомним, что «Интер» идет на втором месте в турнирной таблице Серии А и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против «Барселоны».

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