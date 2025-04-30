Мхитарян: Хотим завершить сезон каким-то трофеем

Полузащитник миланскогооценил результаты команды в текущем сезоне.

«Поначалу… Я не то чтобы испытывал проблемы, просто был не в лучшей форме, это разные вещи. Но матч следовал за матчем, моя игра улучшалась, и сейчас, мне кажется, я уже в хорошей форме. Благодарен партнёрам по команде и персоналу, которые помогли мне достичь своего привычного уровня.

Но в целом это тяжёлый сезон. Мы хотим завершить его каким-нибудь трофеем, потому что у нас отличный состав и отличная команда», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Серии А

Напомним, что «Интер» идет на втором месте в турнирной таблице Серии А и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против «Барселоны».