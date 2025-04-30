Индзаги: Стоит отдать должное «Барселоне»

Главный тренер миланскогоподелился мнением о молодых игрокахперед очной встречей в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Стоит отдать должное "Барселоне". У них растут великие таланты, я думаю, что Ламин Ямаль уникален. Он умудряется блестяще играть, при этом работая на всю команду. Конечно, ему будет уделено особое внимание, но у "Барселоны" будет не только он.

Что думаю о молодых игроках в составе "Барселоны"? Это отличная команда, строившаяся постепенно. Мы играли с ними на групповом этапе два года назад и были хороши, но уже тогда было понятно, что это отличная команда. Ламина Ямаля не было, но остальные уже играли.

У них есть технические навыки и все для того, чтобы провести отличную игру. В 2022 году у них был Хави, который был прекрасным тренером, а теперь у них есть Флик, который хорошо их организует, как и всегда в карьере», — приводит слова Индзаги Tuttomercato Web.

Матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 30 апреля в Испании. Матч начнется в 22:00 по Москве.