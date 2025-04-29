Okko покажет все матчи Клубного чемпионата мира

Хосеп Гвардиола с кубком Клубного чемпионата мира Фото: globallookpress.com
«Okko приобрёл эксклюзивные права на показ Клубного чемпионата мира 2025!
Турнир пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. В новом формате сыграют 32 команды из 6 конфедераций.
Помимо трансляций матчей тебя ждут программы редакции, хайлайты и другой крутой контент. Будет жарко», — говорится в заявлении онлайн-кинотетра.
Okko покажет все матчи турнира в высоком качестве с функцией выбора аудиодорожки и другими технологическими решениями. Сервис также будет регулярно выпускать аналитические и развлекательные передачи с участием экспертов.