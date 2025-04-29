Okko покажет все матчи Клубного чемпионата мира

Okko объявил о приобретении эксклюзивных прав на трансляцию Клубного чемпионата мира 2025 года.

«Okko приобрёл эксклюзивные права на показ Клубного чемпионата мира 2025!

Турнир пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. В новом формате сыграют 32 команды из 6 конфедераций.

Помимо трансляций матчей тебя ждут программы редакции, хайлайты и другой крутой контент. Будет жарко», — говорится в заявлении онлайн-кинотетра.

Okko покажет все матчи турнира в высоком качестве с функцией выбора аудиодорожки и другими технологическими решениями. Сервис также будет регулярно выпускать аналитические и развлекательные передачи с участием экспертов.