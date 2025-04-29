ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир Эштреков«Яшин был очень прост в общении». Эштреков — о еврокубках, РПЛ и своей футбольной биографии
    Все новости спорта

    Okko покажет все матчи Клубного чемпионата мира

    Футбол Клубный чемпионат мира
    Okko объявил о приобретении эксклюзивных прав на трансляцию Клубного чемпионата мира 2025 года.

    Хосеп Гвардиола с кубком Клубного чемпионата мира
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола с кубком Клубного чемпионата мира

    «Okko приобрёл эксклюзивные права на показ Клубного чемпионата мира 2025!

    Турнир пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. В новом формате сыграют 32 команды из 6 конфедераций.

    Помимо трансляций матчей тебя ждут программы редакции, хайлайты и другой крутой контент. Будет жарко», — говорится в заявлении онлайн-кинотетра.

    Okko покажет все матчи турнира в высоком качестве с функцией выбора аудиодорожки и другими технологическими решениями. Сервис также будет регулярно выпускать аналитические и развлекательные передачи с участием экспертов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» заберут первый матч в Лондоне?!
  • «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Спартаковцы быстро добьются своего
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • «Локомотив» восстановит равенство перед выездом
  • «Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  6.00
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  4.80
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры