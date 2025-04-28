Пресс-атташе «Реала Сосьедад»: Захарян с каждым днем чувствует себя лучше

Пресс-атташе «Реала Сосьедад»высказался о восстановлении хавбека

21-летний футболист находится в лазарете с 23 февраля. У Захаряна рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра.

«Арсен приступил к занятиям на поле, пока он работает один. С каждым днем он чувствует себя лучше.

Восстановление в России? Это исключено, Захарян останется здесь, потому что может быть полностью готов к последней неделе сезона», — сказал Мундуате Sport24.

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В нынешнем сезоне Захарян сыграл 4 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист.