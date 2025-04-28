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    Назначены арбитры на матчи 1/2 финала Пути регионов Кубка России

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    РФС назначил арбитров, которые будут работать на матчах 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    29 апреля, вторник

    «Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.

    30 апреля, среда

    «Локомотив» — «Ростов»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Олег Соколов.

    Действующим обладателем Кубка России является питерский «Зенит».

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