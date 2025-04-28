Назначены арбитры на матчи 1/2 финала Пути регионов Кубка России

«Спартак» Фото: globallookpress.com
29 апреля, вторник
«Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.
30 апреля, среда
«Локомотив» — «Ростов»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Олег Соколов.
Действующим обладателем Кубка России является питерский «Зенит».