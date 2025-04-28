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    Агент Гурцкая: Руководство «Локомотива» рассматривало отставку Галактионова

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    Известный футбольный агент Тимур Гурцкая оценил текущую ситуацию в московском «Локомотиве».

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Я точно знаю, что до матча с "Ахматом" руководство "Локомотива" рассматривало отставку Галактионова, если они вылетели бы из Кубка России. В первой части сезона они сделали очень большие ожидания для руководства. У руководства из бизнеса, не понимающего глубоко футбол, плановое хозяйство. Оно думает, что каждый вложенный рубль пропорционален достижению какого-то футбольного успеха. А такого не может быть: если вложу рубль, буду 16-й, два — 15-й. Так это не работает.

    В первом круге сложилось впечатление, что ещё чуть-чуть — и "Локомотив" попрёт. Человек из РЖД садится с тренером: "Батраков что?" — "Восходящая звезда. Прибавит". — "Пиняев?" — "Должен прибавить". Думаю, они рассчитывали на борьбу за тройку. Нагорных — футбольный человек, он и держит зонтик. Но выше есть куча народу.

    е забывайте, что там всё время есть внутренняя борьба, противоборствующая сила хочет прийти к власти. Я не знаю, рассматривал ли отставку Галактионова спортблок "Локомотива", но какая-то кандидатура вокруг клуба может возникнуть, — отметил Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала "Это футбол, брат!".

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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