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    «Наполи»«Наполи» — «Торино». Онлайн
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    Тудор: Такая победа помогает ребятам расти

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Монца
    Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор дал комментарий по поводу победы в матче с «Монцей» (2:0).

    Игор Тудор
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    Игор Тудор

    «Мы очень хорошо провели первый тайм, могли забить еще один гол, потому что у нас было два хороших момента, а потом инцидент с удалением Йылдыза изменил игру.

    Вторая половина превратилась в битву, победу в которой пришлось выцарапывать. Произошло так, как я люблю: через страдания, с усердной работой. У Нико Гонсалеса был шанс сделать счет 3:0.

    Такая победа помогает ребятам расти, дает понимание, что даже тогда, когда они страдают, можно бороться и побеждать. В этом смысле мне игра понравилась очень сильно.

    В футболе есть место тактике, но в конечном счете ты побеждаешь в том случае, если выигрываешь единоборства, настроен решительно и готов биться. Вот к чему мы пытаемся приучить футболистов», — цитирует Тудора Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    У «Ювентуса» теперь 62 очка и четвертое место в турнирной таблице, «Монца» (15) — последняя.

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