Тудор: Такая победа помогает ребятам расти

Главный тренердал комментарий по поводу победы в матче с(2:0).

«Мы очень хорошо провели первый тайм, могли забить еще один гол, потому что у нас было два хороших момента, а потом инцидент с удалением Йылдыза изменил игру.

Вторая половина превратилась в битву, победу в которой пришлось выцарапывать. Произошло так, как я люблю: через страдания, с усердной работой. У Нико Гонсалеса был шанс сделать счет 3:0.

Такая победа помогает ребятам расти, дает понимание, что даже тогда, когда они страдают, можно бороться и побеждать. В этом смысле мне игра понравилась очень сильно.

В футболе есть место тактике, но в конечном счете ты побеждаешь в том случае, если выигрываешь единоборства, настроен решительно и готов биться. Вот к чему мы пытаемся приучить футболистов», — цитирует Тудора Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

У «Ювентуса» теперь 62 очка и четвертое место в турнирной таблице, «Монца» (15) — последняя.