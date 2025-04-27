Слот: Давайте забудем, что это вторая победа за 35 лет. Это вторая победа за пять лет!

Главный тренервысказался о чемпионстве своей команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Напоним, что «мерсисайдцы» разгромили «Тоттенхэм» (5:1) и досрочно обеспечили себе чемпионство в чемпионате Англии.

«Было очевидно, что мы не имеем права проиграть этот матч. Все в автобусе говорили, что мы ни за что не проиграем. И эти футболисты всегда находят способ победить.

Я невероятно горжусь не только игроками, но и всеми присутствующими: спортивными директорами, членами тренерского штаба. Давайте поаплодируем им.

Давайте забудем, что это вторая победа за 35 лет. Это вторая победа за пять лет!» — сказал Слот BBC.

После 34-х туров в АПЛ «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 82 очками в активе.