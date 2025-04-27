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    «Наполи»«Наполи» — «Торино». Онлайн
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    Слот: Давайте забудем, что это вторая победа за 35 лет. Это вторая победа за пять лет!

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о чемпионстве своей команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»
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    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»

    Напоним, что «мерсисайдцы» разгромили «Тоттенхэм» (5:1) и досрочно обеспечили себе чемпионство в чемпионате Англии.

    «Было очевидно, что мы не имеем права проиграть этот матч. Все в автобусе говорили, что мы ни за что не проиграем. И эти футболисты всегда находят способ победить.

    Я невероятно горжусь не только игроками, но и всеми присутствующими: спортивными директорами, членами тренерского штаба. Давайте поаплодируем им.

    Давайте забудем, что это вторая победа за 35 лет. Это вторая победа за пять лет!» — сказал Слот BBC.

  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 5:1. Онлайн, прямая трансляция
  • «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии
  • Сегодня

    • После 34-х туров в АПЛ «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 82 очками в активе.

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