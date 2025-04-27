18:30Ливерпуль — ТоттенхэмОнлайн
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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
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    «Ливерпуль» — «Тоттенхем»: стартовые составы на матч АПЛ

    «Ливерпуль» — «Тоттенхем»: составы команд, прогноз и коэффициенты

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    Названы стартовые составы на матч 34-го тура Английский премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом».

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Виргил Ван Дейк, Эндрю Робертсон, Райан Гравенберх, Алексис Макаллистер, Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Коди Гакпо, Луис Диас.

    «Тоттенхем»: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Кевин Дансо, Бен Дэвис, Дестини Удоджи, Лукас Бергвалль, Арчи Грэй, Джеймс Мэддисон, Бреннан Джонсон, Доминик Соланке, Матис Тель.

    Матч начнется в 18:30 по московскому времени. С прогнозом на игру можно ознакомится по ссылке.

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