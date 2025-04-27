«Ливерпуль» — «Тоттенхем»: стартовые составы на матч АПЛ

Названы стартовые составы на матч 34-го тура Английский премьер-лиги между

«Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Виргил Ван Дейк, Эндрю Робертсон, Райан Гравенберх, Алексис Макаллистер, Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Коди Гакпо, Луис Диас.

«Тоттенхем»: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Кевин Дансо, Бен Дэвис, Дестини Удоджи, Лукас Бергвалль, Арчи Грэй, Джеймс Мэддисон, Бреннан Джонсон, Доминик Соланке, Матис Тель.

Матч начнется в 18:30 по московскому времени. С прогнозом на игру можно ознакомится по ссылке.