«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях против «Борнмута» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Стартовые составы

«Борнмут»: Кепа, Керкез, Хайзен, Забарный, Смит, Адамс, Скотт, Семеньо, Клюйверт, Уаттара, Эванилсон

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Шоу, Магуайр, Йоро, Каземиро, Майну, Гарначо, Фернандеш, Хейлунн

«Борнмут»

«Борнмут» занимает 10-е место в таблице АПЛ и продолжает бороться за еврокубковые позиции, хотя задача для команды будет непростой. На данный момент у них 49 очков и отставание от седьмой строчки, на которой расположилась «Астон Вилла», составляет 8 баллов, однако у «вишен» есть игра в запасе.

Команда под руководством Андони Ираолы в текущем сезоне одержала 13 побед, 10 раз сыграла вничью и в 10-ти матчах уступила. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 52:40.

«Борнмут» в последнее время испытывает серьезные трудности. За последние восемь туров команда сумела одержать лишь одну победу — две недели назад над «Фулхэмом» с минимальным счетом 1:0. В прошлом туре «вишни» разошлись миром с «Кристал Пэлас» (0:0), не сумев поразить ворота соперника.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» переживает настоящий кризис в этом сезоне. После 33 туров команда расположилась на 15-м месте, что для такого клуба — абсолютное разочарование. Однако, несмотря на текущие проблемы, «красные дьяволы» все еще сохраняют шансы на еврокубки, но теперь лишь через Лигу Европы. Правда для этого сначала нужно пройти «Атлетик» в полуфинале.

Манкунианцы набрали 38 очков в этом сезоне, одержав 10 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев 15 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 38:46.

В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд по количеству поражений в рамках одного сезона АПЛ (15), проиграв дома «Вулверхэмптону» с минимальным счетом 0:1. Кроме того, неудача с «волками» продлила неудачную серию манкунианцев — команда не побеждает в чемпионате уже четыре матча (три поражения и ничья).

Личные встречи

В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» потерпел крупное домашнее поражение со счетом 0:3.

В последних 10-ти встречах на счету «красных дьяволов» 6 побед, «Борнмут» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.