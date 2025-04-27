16:00Интер — РомаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 34-го тура АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Борнмут Манчестер Юнайтед
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция Хакан Чалханоглу («Интер»)«Интер» — «Рома». Онлайн, прямая трансляция Руслан Пименов«Крупная победа над "Локо" приятно удивила». Пименов — о весенней части чемпионата и ситуации в «Крыльях Советов»
    Все новости спорта
    «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Юнайтед»
    «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях против «Борнмута» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Стартовые составы

    «Борнмут»: Кепа, Керкез, Хайзен, Забарный, Смит, Адамс, Скотт, Семеньо, Клюйверт, Уаттара, Эванилсон

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Шоу, Магуайр, Йоро, Каземиро, Майну, Гарначо, Фернандеш, Хейлунн

    «Борнмут»

    «Борнмут» занимает 10-е место в таблице АПЛ и продолжает бороться за еврокубковые позиции, хотя задача для команды будет непростой. На данный момент у них 49 очков и отставание от седьмой строчки, на которой расположилась «Астон Вилла», составляет 8 баллов, однако у «вишен» есть игра в запасе.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Команда под руководством Андони Ираолы в текущем сезоне одержала 13 побед, 10 раз сыграла вничью и в 10-ти матчах уступила. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 52:40.

    «Борнмут» в последнее время испытывает серьезные трудности. За последние восемь туров команда сумела одержать лишь одну победу — две недели назад над «Фулхэмом» с минимальным счетом 1:0. В прошлом туре «вишни» разошлись миром с «Кристал Пэлас» (0:0), не сумев поразить ворота соперника.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» переживает настоящий кризис в этом сезоне. После 33 туров команда расположилась на 15-м месте, что для такого клуба — абсолютное разочарование. Однако, несмотря на текущие проблемы, «красные дьяволы» все еще сохраняют шансы на еврокубки, но теперь лишь через Лигу Европы. Правда для этого сначала нужно пройти «Атлетик» в полуфинале.

    Манкунианцы набрали 38 очков в этом сезоне, одержав 10 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев 15 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 38:46.

    В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд по количеству поражений в рамках одного сезона АПЛ (15), проиграв дома «Вулверхэмптону» с минимальным счетом 0:1. Кроме того, неудача с «волками» продлила неудачную серию манкунианцев — команда не побеждает в чемпионате уже четыре матча (три поражения и ничья).

    Личные встречи

    В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» потерпел крупное домашнее поражение со счетом 0:3.

    В последних 10-ти встречах на счету «красных дьяволов» 6 побед, «Борнмут» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.20.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рубин — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Химки — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ювентус — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры