2-й таймПари НН — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Калинский«Пари НН» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Балтика» на выезде разгромила «Урал»

    «Урал» — «Балтика»: счет матча 2:5, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Урал Балтика
    В матче 30-го тура Первой лиги России «Балтика» на выезде разгромила «Урал» со счетом 5:2.

    Андрей Талалаев (главный тренер «Балтики»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев (главный тренер «Балтики»)

    В составе победителей забили Сергей Пряхин, Амир Мохаммад, который отметился дублем, Александр Осипов и Илья Стефанович. За хозяев забили Тимофей Маргасов и Мартин Секулич.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Урал — Балтика 2:5
    Голы: 1:0 Тимофей Маргасов (7'), 1:1 Сергей Пряхин (36'), 1:2 Амир Мохаммад (44'), 2:2 Sekulic M. (пенальти) (63'), 2:3 Амир Мохаммад (66'), 2:4 Александр Осипов (71'), 2:5 Илья Стефанович (87') Урал: Александр Селихов, Силвие Бегич, Итало, Мингиян Бевеев, Тимофей Маргасов, Станислав Бессмертный (Sekulic M., 46'), Егор Мосин (Илья Ишков, 75'), Андрей Егорычев, Иван Чудин (Юрий Железнов, 75'), Фаниль Сунгатулин (Тимур Аюпов, 84'), Евгений Марков (Максим Воронов, 63') Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Натан Гассама, Александр Осипов, Илья Петров (Олег Исаенко, 71'), Максим Петров, Владислав Саусь, Николай Титков (Юрий Ковалёв, 71'), Сергей Пряхин, Амир Мохаммад, Gil Hurtado B. (Илья Стефанович, 61') Предупреждения: Итало (33'), Фаниль Сунгатулин (54')

    Календарь и таблица ФНЛ

    У «Балтики» стало 66 очков и первое место в турнирной таблице. В активе «Урала» 50 баллов и четвертая строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Спартак» и ЦСКА сильнейшего?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Барселона» и «Реал» уйдут в овертайм?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • «Локомотив» не проиграет обескровленному «Ростову»
  • «Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 14:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Магомедов — Перейра
  • Бои
  • Завтра в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Юбенк — Бенн
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры