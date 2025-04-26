«Балтика» на выезде разгромила «Урал»

В матче 30-го тура Первой лиги Россиина выезде разгромиласо счетом 5:2.

В составе победителей забили Сергей Пряхин, Амир Мохаммад, который отметился дублем, Александр Осипов и Илья Стефанович. За хозяев забили Тимофей Маргасов и Мартин Секулич.

Футбол. Россия. Первая лига Урал — Балтика 2:5 Голы: 1:0 Тимофей Маргасов (7'), 1:1 Сергей Пряхин (36'), 1:2 Амир Мохаммад (44'), 2:2 Sekulic M. (пенальти) (63'), 2:3 Амир Мохаммад (66'), 2:4 Александр Осипов (71'), 2:5 Илья Стефанович (87') Урал: Александр Селихов, Силвие Бегич, Итало, Мингиян Бевеев, Тимофей Маргасов, Станислав Бессмертный (Sekulic M., 46'), Егор Мосин (Илья Ишков, 75'), Андрей Егорычев, Иван Чудин (Юрий Железнов, 75'), Фаниль Сунгатулин (Тимур Аюпов, 84'), Евгений Марков (Максим Воронов, 63') Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Натан Гассама, Александр Осипов, Илья Петров (Олег Исаенко, 71'), Максим Петров, Владислав Саусь, Николай Титков (Юрий Ковалёв, 71'), Сергей Пряхин, Амир Мохаммад, Gil Hurtado B. (Илья Стефанович, 61') Предупреждения: Итало (33'), Фаниль Сунгатулин (54')

Календарь и таблица ФНЛ

У «Балтики» стало 66 очков и первое место в турнирной таблице. В активе «Урала» 50 баллов и четвертая строчка.