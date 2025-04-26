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    Серж Гнабри и Джошуа Киммих «Бавария» — «Майнц». Онлайн, прямая трансляция
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    Гендиректор «Пари НН» — о победе над «Ахматом»: Была просто космическая концовка

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о победе своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

    Фрагмент матча «Пари НН» — «Ахмат»
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    Фрагмент матча «Пари НН» — «Ахмат»

    «Матч с "Ахматом" можно назвать самым эмоциональным за время, что руковожу клубом? Все так, самый эмоциональный матч. Была просто космическая концовка.

    Судейские решения выходили на первый план? Мы просматривали эпизод с назначенным пенальти в конце игры. История пограничная, но еще можно согласиться с судьей. А перебитие пенальти — из ряда вон выходящее событие. Никита молодец, герой! Смотрю социальные сети, все болельщики в восторге от его храбрости, мужества и спокойствия, когда он брал второй пенальти подряд. Спасибо ему большое, он спас команду», — сказал Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

  • «Пари НН» — «Ахмат» 1:0. Онлайн, прямая трансляция
  • «Пари НН» одержал победу над «Ахматом». Гости не забили пенальти на последней минуте
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    • После этого матча «Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе.

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