Гендиректор «Пари НН» — о победе над «Ахматом»: Была просто космическая концовка

Генеральный директорвысказался о победе своей команды в матче 26-го тура РПЛ против(1:0).

«Матч с "Ахматом" можно назвать самым эмоциональным за время, что руковожу клубом? Все так, самый эмоциональный матч. Была просто космическая концовка.

Судейские решения выходили на первый план? Мы просматривали эпизод с назначенным пенальти в конце игры. История пограничная, но еще можно согласиться с судьей. А перебитие пенальти — из ряда вон выходящее событие. Никита молодец, герой! Смотрю социальные сети, все болельщики в восторге от его храбрости, мужества и спокойствия, когда он брал второй пенальти подряд. Спасибо ему большое, он спас команду», — сказал Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

После этого матча «Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе.