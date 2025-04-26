Гол Джексона помог «Челси» минимально обыграть «Эвертон»

одержал минимальную победу надна своем поле в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги — итоговый счет 1:0.

С первых минут «Челси» активно контролировал мяч, стараясь вскрыть оборону гостей. «Эвертон» сделал ставку на плотную защиту и быстрые контратаки, однако в первом тайме хозяева выглядели предпочтительнее.

Нападающий Николас Джексон на 27-й минуте смог реализовать свой момент и забил единственный и победный для «Челси» мяч в этом матче.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Эвертон 1:0 Гол: 1:0 Николас Джексон (27') Челси: Роберт Санчес, Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Ромео Лавиа (Рис Джеймс, 67'), Энцо Фернандес, Коул Палмер (Кирман Дьюсбери-Холл, 90'), Педру Нету, Чуквунонсо Мадуэке (Джейдон Санчо, 78'), Николас Джексон (Тирик Джордж, 90') Эвертон: Бету (Юссеф Шермити, 64'), Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Нэйтан Паттерсон (Эшли Янг, 64'), Абдулайе Дукуре, Джек Харрисон (Дуайт Макнил, 64'), Идрисса Гана Гейе, Джеймс Гарнер, Илиман Ндиайе (Карлос Алькарас, 46'), Jake O'Brien

Календарь и таблица АПЛ

Победа позволила «Челси» сохранить шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, а «Эвертон» остался в середине таблицы, обезопасив себя от вылета.