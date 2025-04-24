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    Дан Ндойе«Болонья» — «Эмполи». Онлайн
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    «Жирона» в большинстве не удержала победу над «Леганесом»

    «Леганес» — «Жирона»: счет матча 1:1, обзор гола

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    В матче 33-го тура испанской Примеры «Леганес» и «Жирона» сыграли вничью.

    Кристиан Стуани
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    Кристиан Стуани

    На гол Кристиана Стуани на 54-й минуте хозяева ответили точным ударом Мунира Эль Хаддади уже на второй компенсированной минуте.

    Отметим, «Леганес» с 19-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Сейдубы Сиссе.

    Футбол. Испания. Примера
    Леганес — Жирона 1:1
    Голы: 0:1 Кристиан Стуани (54'), 1:1 Мунир Эль-Хаддади (90 + 3') Леганес: Марко Дмитрович, Валентен Розье, Серхио Гонсалес (Дук, 65'), Хорхе Саэнс (Мунир Эль-Хаддади, 79'), Хавьер Эрнандес, Адриа Альтимира (Дарко Брашанац, 26'), Хуан Крус (Диего Гарсия, 78'), Ренато Тапиа, Сейдуба Сиссе, Даниэль Раба, Yan Diomande (Оскар Родригес, 46') Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес (Хуанпе, 86'), Дейли Блинд, Ладислав Крейчи, Давид Лопес, Арнау Мартинес, Янхель Эррера (Донни ван де Бек, 86'), Виктор Цыганков, Артур Мело (Ориоль Ромеу Видаль, 78'), Кристиан Стуани (Арно Данжума, 82'), Кристиан Португес Предупреждения: Адриа Альтимира (15'), Дарко Брашанац (51'), Мигель Гутьеррес (67'), Оскар Родригес (75'), Артур Мело (77'), Диего Гарсия (88') Удаление: Сейдуба Сиссе (19')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Жирона» смогла набрать 35 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице. В активе «Леганеса» теперь 30 баллов и 19-я строчка.

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