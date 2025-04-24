Аршавин: «Интер» не знает, за каким титулом гнаться

Экс‑футболист сборной Россииотреагировал на поражение «Интера» в полуфинале Кубка Италии.

23 апреля «Интер» уступил «Милану» со счетом 0:3 (первый матч — 1:1) и не вышел в финал турнира.

«По‑моему, в концовке матча "Интер" бросил играть. Это привело к разгромному счету. В целом, такое ощущение, что "Интер" не знает, за каким титулом гнаться. Они боролись за Кубок, победу в чемпионате и в Лиге чемпионов. Попали в ступор. В Серии А заслуженно проиграли "Болонье", а теперь упустили трофей в Кубке Италии.

А еще, мне кажется, "Интер" сейчас думает только о противостоянии с "Барселоной" в Лиге чемпионов и боится этого матча. "Милан" больше хотел завоевать Кубок. В результате теперь может выйти так, что у "Милана" будет трофей по итогам сезона, а "Интер" останется без титулов», — заявил Аршавин на «Матч ТВ».