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    Альгуасиль решил уйти из «Реал Сосьедад» по окончании сезона

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад
    Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль принял решение уйти из команды, сообщает официальный сайт басков.

    Иманол Альгуасиль
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    Иманол Альгуасиль

    53-летний специалист провел 9 сезонов в качестве футболиста «Реал Сосьедад», тренировал юношескую и вторую команду, пока в 2018 году не возглавил основную.

    Главным достижением клуба под его руководством стала победа в Кубке Испании в сезоне-2019/20.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В настоящий момент баски идут девятыми в таблице Примеры с 42 очками после 33 туров. Напомним, что с 2023 года в «Реал Сосьедад» играет российский полузащитник Арсен Захарян.

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