Альгуасиль решил уйти из «Реал Сосьедад» по окончании сезона

Главный тренер «Реал Сосьедад»принял решение уйти из команды, сообщает официальный сайт басков.

53-летний специалист провел 9 сезонов в качестве футболиста «Реал Сосьедад», тренировал юношескую и вторую команду, пока в 2018 году не возглавил основную.

Главным достижением клуба под его руководством стала победа в Кубке Испании в сезоне-2019/20.

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент баски идут девятыми в таблице Примеры с 42 очками после 33 туров. Напомним, что с 2023 года в «Реал Сосьедад» играет российский полузащитник Арсен Захарян.