Удар по еврокубковым амбициям: «Парма» не пустила «Ювентус» в зону Лиги Чемпионов

Тонкий момент, решивший всё
С середины первого тайма «Парма» начала выравнивать игру. Несмотря на вынужденные перестановки — в первые 11 минут хозяева потеряли двух игроков из-за травм — подопечные Кристиана Киву действовали собранно и тактически зрело.
На первой компенсированной минуте, когда ничья казалась закономерным исходом тайма, Эммануэле Валери прострелил в штрафную, где Матео Пеллегрино вынырнул из-за спины защитника и пробил головой с такой уверенностью, будто делает это каждый уикенд. 1:0 — гол, ставший настоящим ударом по амбициям гостей.
Беззубая доминация
Во втором тайме «Ювентус» усилил давление, но по-настоящему острых моментов так и не создал. Мяч был под контролем, передачи шли, но всё упиралось в организованную оборону «Пармы» и полное отсутствие идей в завершающей фазе атаки.
Франсишку Консейсау, появившийся на поле, добавил движения, но не смог создать ничего особенного. Даже Йылдыз, вышедший вместо Маккенни, не изменил характера игры: атаки шли в одну сторону, но без нужного обострения и конкретики.
Симптоматичная неудача
Это поражение — не просто потеря трёх очков. «Ювентус» впервые в сезоне проиграл команде из нижней половины таблицы, причём в матче, где не уступал по качеству игры, но катастрофически проиграл в конкретике у чужих ворот.
Особенно тревожит травма Душана Влаховича, заменённого в перерыве, ведь даже его невыразительная форма — лучше, чем её отсутствие. А впереди — финиш сезона, где каждая осечка может и будет стоить места в Лиге чемпионов.
После этого матча «Ювентус» остался за пределами топ-4 — теперь у него 59 очков, как и у «Лацио», а «Болонья», победившая в своём матче против «Интера», ушла вперёд на один балл. Следующий матч для туринцев — дома против «Монцы», и теперь он становится не просто очередным туром, а игрой на выживание в борьбе за зону ЛЧ.