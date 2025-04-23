Удар по еврокубковым амбициям: «Парма» не пустила «Ювентус» в зону Лиги Чемпионов

Матч в Парме должен был стать очередным шагом «Ювентуса» к топ-4, но туринцы споткнулись у самой финишной прямой. Уже на первой минуте капитан Мануэль Локателли выстрелил с линии штрафной — мяч пролетел рядом со штангой, будто обещая агрессивный и результативный футбол. Однако игра моментально захлопнулась, как книга, на которую нет вдохновения. Темп упал, креатив растворился, а каждая атака — и у тех, и у других — заканчивалась либо неточным пасом, либо беззубым ударом.

Футбол. Италия. Серия А Парма — Ювентус 1:0 Гол: 1:0 Mateo Pellegrino (45 + 1') Парма: Дзион Судзуки, Джованни Леони, Алессандро Вольякко (Антуан Хено, 10'), Лаутаро Валенти, Энрико Дель Прато, Эмануэле Валери, Адриан Бернабе (Науэль Эстевес, 10'), Мандела Кейта, Симон Зом, Анж-Йоан Бонни (Понтус Алмквист, 86'), Mateo Pellegrino (Деннис Ман, 75') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Ллойд Келли (Alberto Costa, 86'), Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни (Кенан Йылдыз, 57'), Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли (Дуглас Луис, 86'), Ренато Вейга, Душан Влахович (Шику Консейсау, 46'), Николас Гонсалес (Тимоти Уэа, 86'), Рандаль Коло Муани Предупреждения: Симон Зом (25'), Эрнани (49'), Николас Гонсалес (53'), Мануэль Локателли (69'), Кенан Йылдыз (76')

Тонкий момент, решивший всё

С середины первого тайма «Парма» начала выравнивать игру. Несмотря на вынужденные перестановки — в первые 11 минут хозяева потеряли двух игроков из-за травм — подопечные Кристиана Киву действовали собранно и тактически зрело.

На первой компенсированной минуте, когда ничья казалась закономерным исходом тайма, Эммануэле Валери прострелил в штрафную, где Матео Пеллегрино вынырнул из-за спины защитника и пробил головой с такой уверенностью, будто делает это каждый уикенд. 1:0 — гол, ставший настоящим ударом по амбициям гостей.

Парма — Ювентус globallookpress.com

Беззубая доминация

Во втором тайме «Ювентус» усилил давление, но по-настоящему острых моментов так и не создал. Мяч был под контролем, передачи шли, но всё упиралось в организованную оборону «Пармы» и полное отсутствие идей в завершающей фазе атаки.

Парма — Ювентус globallookpress.com

Франсишку Консейсау, появившийся на поле, добавил движения, но не смог создать ничего особенного. Даже Йылдыз, вышедший вместо Маккенни, не изменил характера игры: атаки шли в одну сторону, но без нужного обострения и конкретики.

Парма – Ювентус globallookpress.com

Симптоматичная неудача

Это поражение — не просто потеря трёх очков. «Ювентус» впервые в сезоне проиграл команде из нижней половины таблицы, причём в матче, где не уступал по качеству игры, но катастрофически проиграл в конкретике у чужих ворот.

Парма — Ювентус globallookpress.com

Особенно тревожит травма Душана Влаховича, заменённого в перерыве, ведь даже его невыразительная форма — лучше, чем её отсутствие. А впереди — финиш сезона, где каждая осечка может и будет стоить места в Лиге чемпионов.

Календарь и таблица Серии А

После этого матча «Ювентус» остался за пределами топ-4 — теперь у него 59 очков, как и у «Лацио», а «Болонья», победившая в своём матче против «Интера», ушла вперёд на один балл. Следующий матч для туринцев — дома против «Монцы», и теперь он становится не просто очередным туром, а игрой на выживание в борьбе за зону ЛЧ.