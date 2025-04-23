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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Онлайн
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    «Парма» на своем поле обыграла «Ювентус» в матче Серии А

    «Парма» — «Ювентус»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Парма» неожиданно одолела «Ювентус» (1:0) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче хозяева забили на 45+1-й минуте благодаря точному удару Матео Пельегрино.

    Футбол. Италия. Серия А
    Парма — Ювентус 1:0
    Гол: 1:0 Mateo Pellegrino (45 + 1') Парма: Дзион Судзуки, Джованни Леони, Алессандро Вольякко (Антуан Хено, 10'), Лаутаро Валенти, Энрико Дель Прато, Эмануэле Валери, Адриан Бернабе (Науэль Эстевес, 10'), Мандела Кейта, Симон Зом, Анж-Йоан Бонни (Понтус Алмквист, 86'), Mateo Pellegrino (Деннис Ман, 75') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Ллойд Келли (Alberto Costa, 86'), Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни (Кенан Йылдыз, 57'), Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли (Дуглас Луис, 86'), Ренато Вейга, Душан Влахович (Шику Консейсау, 46'), Николас Гонсалес (Тимоти Уэа, 86'), Рандаль Коло Муани Предупреждения: Симон Зом (25'), Эрнани (49'), Николас Гонсалес (53'), Мануэль Локателли (69'), Кенан Йылдыз (76')

    После этого матча «Парма» занимает 15-е место в таблице Серии А с 31-м очком в активе. «Ювентус» — на 5-й строчке (59).

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