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    Быстров: Судьба чемпионства в ногах «Краснодара»

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    Бывший футболист «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров поделился мыслями насчет чемпионской гонки в РПЛ.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «"Краснодар" — самая стабильная команда чемпионата с самым стабильным составом. Они на первом месте. Неважно, что про них говорят. Сейчас судьба чемпионства — в их ногах», — приводит слова Быстрова «Чемпионат».

    «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками после 25-ти туров. Вслед за «быками» расположились «Зенит» (53) и «Спартак» (50), занимающие 2-е и 3-е места соответственно.

    Календарь и таблица РПЛ

    Последние шесть сезонов чемпионом страны неизменно становился «Зенит». Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга 10 чемпионских титулов, что является рекордом. Столько же побед в чемпионате России и у столичного «Спартака».

    В случае успеха, «Краснодар» завоюет первое чемпионство в своей истории.

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