Быстров: Судьба чемпионства в ногах «Краснодара»

Бывший футболисти сборной Россииподелился мыслями насчет чемпионской гонки в РПЛ.

«"Краснодар" — самая стабильная команда чемпионата с самым стабильным составом. Они на первом месте. Неважно, что про них говорят. Сейчас судьба чемпионства — в их ногах», — приводит слова Быстрова «Чемпионат».

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками после 25-ти туров. Вслед за «быками» расположились «Зенит» (53) и «Спартак» (50), занимающие 2-е и 3-е места соответственно.

Календарь и таблица РПЛ

Последние шесть сезонов чемпионом страны неизменно становился «Зенит». Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга 10 чемпионских титулов, что является рекордом. Столько же побед в чемпионате России и у столичного «Спартака».

В случае успеха, «Краснодар» завоюет первое чемпионство в своей истории.