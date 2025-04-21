«Ноттингем Форест» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

в гостях одолел(2:1) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «красных» голы записали на свой счет Эллиот Андерсон на 5-й минуте и Крис Вуд на 16-й минуте.

Единственный гол у «Тоттенхэма» забил Ришарлисон на 87-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Ноттингем Форест 1:2 Голы: 0:1 Эллиот Андерсон (5'), 0:2 Крис Вуд (16'), 1:2 Ришарлисон (87') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро (Кевин Дансо, 46'), Микки ван де Вен (Бен Дэвис, 46'), Джед Спенс, Педро Порро, Деян Кулушевски (Доминик Соланке, 68'), Родриго Бентанкур, Папе Сарр (Лукас Бергвалль, 81'), Вильсон Одобер (Бреннан Джонсон, 68'), Ришарлисон, Матис Тель Ноттингем Форест: Матц Зельс, Харри Тоффоло, Мурилло, Никола Миленкович, Неко Уильямс, Данило Оливейра (Каллум Хадсон-Одои, 58'), Морган Гиббз-Уайт (Рамон Соса, 90'), Эллиот Андерсон, Николас Домингес (Райан Йейтс, 58'), Крис Вуд (Тайво Авонийи, 75'), Энтони Эланга (Морато, 46') Предупреждения: Кристиан Ромеро (42'), Морган Гиббз-Уайт (65'), Райан Йейтс (89'), Матц Зельс (90 + 2'), Харри Тоффоло (90 + 4')

После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе. «Тоттенхэм» — на 16-й позиции (37).