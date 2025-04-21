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    Та решил уйти из «Байера» по окончании сезона

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    Центральный защитник «Байера» Джонатан Та решил покинуть свой клуб по окончании этого сезона.

    Джонатан Та
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    Джонатан Та

    Контракт 29-летнего игрока заканчивается летом 2025 года и он решил его не продлевать.

    «Был момент, когда я принял решение не продлевать контракт и не оставаться здесь. Я откровенно сказал об этом. В клубе это знают», — приводит слова Та издание Kicker.

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    В 2015 году Та пополнил ряды «Байера», перейдя из «Гамбурга». В этом сезоне он провел 45 матче, забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

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