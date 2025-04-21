Форвард «Крыльев Советов» — о ничьей с ЦСКА: Мы спокойно могли забивать второй мяч

Нападающийвысказался о ничейном результате своей команды в матче 25-го тура РПЛ против(1:1).

«Можно ли признать ничью с ЦСКА положительный? Ну как сказать? Мы спокойно могли забивать второй мяч и выходить на 2:1.

А могли и проиграть? Конечно. Но если судить по моментам в конце матча, то мы спокойно могли выигрывать. То есть, осадок остался, потому что мы имели моменты для взятия ворот.

Есть ли уверенность, что стыковых матчей удастся избежать? Нет такой уверенности. Ничего еще не сделано. Когда у нас будет 33-34 очка, тогда будет хоть какая-то уверенность, что мы вылезли и исправили ситуацию», — цитирует Шитова издание Евро-Футбол.Ру.

После этого матча «Крылья Советов» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе.