Матчи Серии А, запланированные на 21 апреля, перенесены из-за смерти Папы Римского

Тренер «Ювентуса» Игор Тудор Фото: globallookpress.com
«После кончины Его Святейшества Серия А подтверждает, что сегодняшние матчи Серии А и Примаверы 1 были перенесены.
Даты перенесенных матчей будут объявлены позже», — говорится в официальном заявлении Серии А.
В понедельник, 21 апреля, должны были пройти матчи чемпионата Италии «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио» и «Парма» — «Ювентус».
После 33-х встреч в таблице Серии А лидируют «Интер» и «Наполи», которые набрали по 71 очку.