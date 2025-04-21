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    Матчи Серии А, запланированные на 21 апреля, перенесены из-за смерти Папы Римского

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    Матчи чемпионата Италии, запланированные на 21 апреля, перенесли из-за смерти Папы Римского Франциска.

    Тренер «Ювентуса» Игор Тудор
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    Тренер «Ювентуса» Игор Тудор

    «После кончины Его Святейшества Серия А подтверждает, что сегодняшние матчи Серии А и Примаверы 1 были перенесены.

    Даты перенесенных матчей будут объявлены позже», — говорится в официальном заявлении Серии А.

    В понедельник, 21 апреля, должны были пройти матчи чемпионата Италии «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио» и «Парма» — «Ювентус».

    Прогнозы и ставки на Серию А

    После 33-х встреч в таблице Серии А лидируют «Интер» и «Наполи», которые набрали по 71 очку.

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