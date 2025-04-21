WhoScored составил символическую сборную РПЛ 25-го тура

Авторитетный нтернет-портал WhoScored представил свою

В ней присутствуют по два футболиста «Краснодара» и московского «Динамо», а сразу три футболиста получили высшую оценку (8,5) — Артем Дзюба («Акрон»), Ярослав Гладышев («Динамо» Москва) и Маркиньос («Спартак»).

Сборная 25-го тура РПЛ Whoscored