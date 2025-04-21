WhoScored составил символическую сборную РПЛ 25-го тура

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
В ней присутствуют по два футболиста «Краснодара» и московского «Динамо», а сразу три футболиста получили высшую оценку (8,5) — Артем Дзюба («Акрон»), Ярослав Гладышев («Динамо» Москва) и Маркиньос («Спартак»).
Сборная 25-го тура РПЛ
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Символическая сборная 25-го тура РПЛ
- Вратарь: Даниил Одоевский («Ростов»).
- Защитники: Хуан Касерес («Динамо» Москва), Данила Прохин («Оренбург»), Нино («Зенит»), Кирилл Печенин («Крылья Советов»).
- Полузащитники: Ярослав Гладышев («Динамо» Москва), Кевин Ленини, Эдуард Сперцян (оба — «Краснодар»), Маркиньос («Спартак»).
- Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Артём Дзюба («Акрон»).