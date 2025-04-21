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    Карпукас: Хочу чаще играть и приносить очки команде

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    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас выразил желание чаще выходит в основном составе и приносит очки своей команде.

    Артем Карпукас
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    Артем Карпукас

    В 25-м туре РПЛ с «Пари НН» 22-летний игрок появился на поле по ходу второго тайма и забил третий гол.

    «Не знаю, что я еще должен доказывать, потому что все знают, чего от меня ждать. Я же сыграл 100 матчей за "Локомотив", поэтому возможности мои в целом известны. Как любой профессиональный спортсмен, хочу выходить на поле и приносить пользу своей команде. Я не молодой игрок, ждущий шанса, я уже зарекомендовал себя на уровне РПЛ.

    Первая часть сезона у меня, как и у всей команды, удалась. А когда у команды что‑то не идет, тяжело персонально показывать свой лучший футбол. Все‑таки это командный вид спорта, все отталкивается от результата команды. Я стараюсь, отдаю себя на 100% на тренировках. Надеюсь, и на поле все наладится», — сказал Карпукас «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 25 туров «Локомотив» идет 6-м в таблице РПЛ с 44 очками.

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