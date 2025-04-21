Ходжа: Матч с «Динамо» был трудным, у нас были шансы забить

Велдин Ходжа — полузащитник «Рубина» Фото: globallookpress.com
«Матч с "Динамо" был трудным. У нас были шансы забить. Но когда играешь с такой командой, чтобы победить — надо забивать. Ничья была бы более логичным результатом матча, но мы всегда играем на победу.
Каждый матч мы хотим побеждать. Сегодня мы проиграли, и мы недовольны. Однако у нас будет следующий матч на следующей неделе, и мы сделаем всё, чтобы победить», — сказал Ходжа Чемпионату.
После этого матча «Рубин» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе.