Ходжа: Матч с «Динамо» был трудным, у нас были шансы забить

Полузащитникподелился мнением об игре своей команды в матче 25-го тура РПЛ против(1:3).

«Матч с "Динамо" был трудным. У нас были шансы забить. Но когда играешь с такой командой, чтобы победить — надо забивать. Ничья была бы более логичным результатом матча, но мы всегда играем на победу.

Каждый матч мы хотим побеждать. Сегодня мы проиграли, и мы недовольны. Однако у нас будет следующий матч на следующей неделе, и мы сделаем всё, чтобы победить», — сказал Ходжа Чемпионату.

После этого матча «Рубин» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе.