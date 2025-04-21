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    «Жирона» — «Реал Бетис»: стартовые составы команд на встречу 32-го тура испанской Примеры

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Жирона Бетис
    Названы стартовые составы на матч 32-го тура Ла лиги между «Жироной» и «Реал Бетисом». Матч пройдет на стадионе «Монтиливи».

    Тренер «Жироны» Мичел
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    Тренер «Жироны» Мичел

    «Жирона»: Пауло Гассанига, Алехандро Франсес, Ладислав Крейчи II, Дэйли Блинд, Мигель Гутьеррес, Виктор Цыганков, Янхель Эррера, Артур Мело, Иван Мартин, Ясер Асприлья, Арно Данжума.

    «Реал Бетис»: Сан-Мигель Андриан, Айтор Руибаль, Марк Бартра, Натан, Ромен Перро, Джонни Кардозо, Пабло Форнальс, Антони, Иско Аларкон, Эз Абде, Хуан Эрнандес.

    «Жирона» занимает 16-е место, набрав 34 очка после 31 матча и находясь всего в пяти баллах от опасной зоны. Команда Мичела переживает сложный отрезок: не выигрывает уже девять туров подряд и в последней игре уступила «Осасуне» 1:2.

    «Реал Бетис» располагается на 6-й строчке с 48 очками и сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубки. Команда Мануэля Пеллегрини в последних шести матчах Ла Лиги одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела лишь одно поражение.

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