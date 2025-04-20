Ассист Шапи помог «Канзас-Сити» победить «Сан-Хосе»

на своем поле потерпел поражение в матче регулярного чемпионата МЛС отсо счетом 3:5.

Одержать победу своей команде помог российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, сделавший результативную передачу.

Теперь у «Канзас-Сити» стало 7 очков и он идет 13-м на «Западе». «Сан-Хосе» теперь с 10 очками на 10-й позиции.

В еще одной игре «Интер Майами» на выезде победил «Коламбус» — 1:0.

Единственный гол забил Бенджамин Кремаски. Звездный Лионель Месси провел за «Интер Майами» весь матч.

Его команда с 18 очками продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции, «Коламбус» с таким же количеством очков идет вторым.

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