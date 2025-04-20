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    «Барселона» прокомментировала травму Левандовского

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    В игре 32-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Сельта» (4:3) травму получил лидер атак каталонцев Роберт Левандовский. Руководство клуба вышло с обращением по поводу ее серьезности.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Проведенные тесты подтвердили, что у футболиста первой команды Роберта Левандовского травма левого подколенного сухожилия. Его возвращение будет зависеть от скорости восстановления», — сказано в заявлении клуба.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    36-летний поляк покинул поле на 78-й минуте. Обычно при подобных повреждениях полное восстановление занимает не менее трех недель. Это значит, что Левандовский не сыграет с «Реалом» в финале Кубка Испании.

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