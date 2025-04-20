«Барселона» прокомментировала травму Левандовского

В игре 32-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Сельта» (4:3) травму получил лидер атак каталонцев. Руководство клуба вышло с обращением по поводу ее серьезности.

«Проведенные тесты подтвердили, что у футболиста первой команды Роберта Левандовского травма левого подколенного сухожилия. Его возвращение будет зависеть от скорости восстановления», — сказано в заявлении клуба.

Календарь и таблица испанской Примеры

36-летний поляк покинул поле на 78-й минуте. Обычно при подобных повреждениях полное восстановление занимает не менее трех недель. Это значит, что Левандовский не сыграет с «Реалом» в финале Кубка Испании.