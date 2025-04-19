Тедеев: Не хватило последовательности в решениях арбитра

Главный тренервысказался о матче против(2:3).

«В данной ситуации мне лично, как зрителю и тренеру, не хватило важности и правильности со стороны действий тех же арбитров. Последовательности в решениях. Понятно, что "Спартак" — команда, которая решает самые большие задачи, они молодцы, вопросов нет. По характеру игры судья должен быть в большей степени незаметным в этой ситуации. Вел он себя, на мой взгляд, не совсем верно. И этим самым он добивался того, чтобы мяч как можно дольше находился на нашей половине поля, штрафных было как можно больше.

Конечно, в такой ситуации мы должны быть более внимательными относительно наших действий. И простые моменты с тем же аутом в последние секунды матча, надо дорожить такими ситуациями. Но это футбол. Никто не хотел быть хуже из моих футболистов. Они большие молодцы, проделали хорошую работу. Были моменты, чтобы и при счете 2:0 забить еще мячи. В принципе, в обороне все моменты, которые мы ждали, случились. Но какая‑то помарка в какой‑то момент — это случай. Нельзя обвинять кого‑то отдельно. В будущем мы должны понимать, что в таких играх нужно выжимать максимум в каждом отдельно взятом эпизоде», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Акрона» 28 очков и девятое место.