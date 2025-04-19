«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн

«Краснодар» на своем поле сыграет с «Ахматом» в рамках 25-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Ахмат 0:0 Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Сергей Петров, Никита Кривцов, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба, Gonzalez G., Joao Batxi Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Дарко Тодорович, Максим Самородов, Даниил Зорин, Лечи Садулаев, Даниил Павлович Уткин, Георгий Мелкадзе, Silva I.

Ход матча

19' Сперцян ворвался в штрафную и пробил в левый нижний угол, но Шелия выручил, дотянувшись до мяча!

17' Кордоба навесил с левого фланга, но Шелия уверенно вышел и забрал мяч в руки, опередив Сперцяна.

15' Передача Батчи в центр штрафной была адресована Олусегуну, но Шелия вовремя вышел навстречу и прервал ее.

13' Навес с левого фланга пришёл на правый край штрафной, где Гонсалес сбросил мяч головой на Кордобу, но форвард пробил в упор прямо в Шелию!

11' Садулаев сместился в штрафную и пробил с левой стороны — мяч уперся в защитника.

10' Момент! Сперцян навесил слева, Кордоба в падении через себя пробил в левый угол — мяч прошёл совсем рядом со штангой.

9' Наносит удар Самородов с правого края штрафной, но не попадает в створ — мяч уходит мимо.

7' Ленини замахнулся на удар через себя после углового, но попал в Тодоровича — судья свистит, нарушение правил.

6' Сперцян прорвался по центру и пытался выкатить в штрафную на Кордобу, но Самородов в подкате перевел мяч на угловой.

4' Исмаэл разыграл угловой с Садулаевым, получил обратный пас и пытался закрутить на дальнюю, но мяч срезался с ноги и улетел далеко от цели.

3' Тодорович пробил со штрафного — рикошет от стенки и мяч буквально прошел в сантиметрах от цели, просвистев над каркасом ворот!

2' Садулаев перехватил мяч, разогнался и ворвался к штрафной, где Ленини сбил его с ног — опасный стандарт в пользу Ахмата.

1' Матч стартовал! Ахмат разыграл мяч с центра поля.

До матча

19:28 Главный арбитр сегодняшнего матча — Владимир Москалев из Воронежа.

19:26 Изменилась линия обороны у «Краснодара» по сравнению с игрой против «Зенита» в прошлом туре. Тормена и Петров выйдут вместо Оласы и Кайо. Ленини заменил Кривцова в опорной зоне.

19:23 В случае победы сегодня «Краснодар» увеличит свой отрыв от «Спартака» и «Зенита» до пяти очков, правда петербуржцам еще предстоит сыграть в этом туре.

Стартовые составы

«Краснодар»: Агкацев, Диего Коста, Тормена, Петров, Гонсалес, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ленини, Олусегун, Кордоба

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Тодорович, Гандри, Адамов, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Зорин, Мелкадзе, Самородов

«Краснодар»

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 52 очка в 24-х матчах. «Быки» одержали 15 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, забив 46 голов и пропустив 17 мячей в свои ворота.

Минувшие выходные принесли «Краснодару» горькое разочарование — выезд к прямому конкуренту за золото обернулся разгромом от «Зенита» (1:4). До этого подопечные Мурада Мусаева шли без поражений шесть матчей подряд, набрав в них четыре победы и дважды сыграв вничью.

«Ахмат»

«Ахмат» находится в зоне переходных игр, расположившись на 13-м месте после 24-го тура. Команда из Грозного набрала 23 очка в 24-х матчах — 4 победы, 11 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 22:36.

Команда Сергея Ташуева не проигрывает в чемпионате восемь матчей подряд. За этот отрезок «Ахмат» трижды победил и еще пять раз сыграл вничью. В крайнем туре грозненцы у себя дома набрали три очка в матче с «Ростовом» — 2:1. Однако после этого в Кубке России «Ахмат» уступил «Локомотиву» в гостях — 1:2, завершив свой путь в турнире.

Личные встречи

В первом круге чемпионата команды сыграли вничью — 1:1 в Грозном. После этого соперники трижды встречались в Кубке России: дважды победу праздновал «Ахмат», один раз сильнее оказался «Краснодар».