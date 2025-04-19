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    Колыванов: «Краснодар» — очевидный фаворит матча с «Ахматом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Ахмат
    Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов высказался про матч «Краснодара» и «Ахмата» в 25‑м туре РПЛ.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    «Грозненский "Ахмат" уверенно проводит весеннюю часть чемпионата. Они не так много выигрывают, но играют ничьи и набирают очки. Они потихоньку вылезают из критической ситуации, в которой находились до зимы.

    После того как "Зенит" катком проехался по "Краснодару", команде Мусаева необходимо побеждать. Двух мнений быть не может. "Краснодар" — очевидный фаворит матча, но у "Ахмата" есть характер», — заявил Колыванов на «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 52 очками, «Ахмат» занимает 13‑ю позицию с 23 баллами.

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